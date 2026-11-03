Польша усилила силы и средства на границе с Россией после сообщения о замеченных там людях с фонариками. Об этом премьер-министр Дональд Туск заявил, открывая заседание правительства.

По его словам, информацию от пограничников он получил после полуночи. После этого власти оперативно направили на участок дополнительные силы.

«Удалось предотвратить попытки провокации, если таковые были», — сказал Туск.

При этом премьер признал, что не располагает информацией, подтверждающей действия с российской стороны. «Конечно, мы никогда не сможем полностью подтвердить это», — добавил он.

Ранее Польша начала специальную операцию в приграничных с Россией районах. В Варминско-Мазурское и Подляское воеводства направили дополнительные подразделения полиции, включая антитеррористические. К мероприятиям привлекли армию, пограничников и спецслужбы. Польские власти объясняли эти меры предупреждениями о возможных диверсиях, не представив публично конкретных доказательств их подготовки.