«Откройте, вас заливает»: В Сочи девушка пропала после визита загадочного соседа

В Сочи загадочно исчезла девушка по имени Наталья после того, как неизвестный мужчина под предлогом затопления квартиры попытался попасть к ней домой. Родственники пропавшей обнаружили в квартире беспорядок, а сама девушка уже около суток не выходит на связь.

Незадолго до исчезновения незнакомец позвонил сестре Натальи и представился соседом сверху. Мужчина уверял, что в его квартире произошёл потоп и вода вот-вот хлынет на нижние этажи. Он настойчиво просил открыть дверь, чтобы предотвратить затопление.

В тот момент дома находилась только Наталья. Сестра предупредила её о возможном визите соседа, однако что происходило дальше, неизвестно.

Когда родственница вернулась домой, она увидела разбросанные по квартире вещи. Натальи нигде не было, а попытки связаться с ней оказались безуспешными.

Позже настоящие соседи сообщили, что никуда не звонили и никакого потопа в доме не происходило. Более того, мужчина, который ранее требовал открыть дверь, теперь отрицает сам факт разговора и утверждает, что сестра пропавшей ошиблась номером.

Обстоятельства исчезновения девушки остаются неизвестными. Связан ли звонивший незнакомец с её пропажей, пока не установлено. О ситуации сообщает Baza со ссылкой на близких Натальи.