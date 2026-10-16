Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 октября, 14:35

Ушёл, не сунувшись за порог: В Москве ищут мужчину, исчезнувшего при странных обстоятельствах

Москвич бесследно исчез, даже не выходя из квартиры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pupsiki

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pupsiki

56-летний москвич загадочно пропал после возвращения домой в районе Ховрино. По данным SHOT, камеры зафиксировали, как мужчина зашёл в подъезд дома на Онежской улице, однако после этого его след потерялся.

Вечером мужчина перестал отвечать на звонки родственников. Близкие просмотрели записи с камер видеонаблюдения и, как утверждает Telegram-канал, не обнаружили момента, когда он покидал дом.

После этого родственники обратились в экстренные службы. Спасатели в их присутствии вскрыли дверь квартиры, однако самого мужчины внутри не оказалось.

Где исчезнувший находится на данный момент и каким образом он мог покинуть дом, неизвестно. Его поиски продолжаются.

Выломанная дверь квартиры жителя московского Ховрина, пропавшего при загадочных обстоятельствах. Фото © SHOT

Выломанная дверь квартиры жителя московского Ховрина, пропавшего при загадочных обстоятельствах. Фото © SHOT

В Приамурье пропал трёхлетний мальчик, поискам с дрона мешают ограничения
В Приамурье пропал трёхлетний мальчик, поискам с дрона мешают ограничения

Ранее Life.ru писал о другом необычном случае в Москве, когда спасатели вскрыли запертую квартиру, однако людей внутри также не обнаружили. Тогда причиной тревоги оказался отключившийся холодильник с испортившимися продуктами.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar