Ушёл, не сунувшись за порог: В Москве ищут мужчину, исчезнувшего при странных обстоятельствах
Москвич бесследно исчез, даже не выходя из квартиры
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pupsiki
56-летний москвич загадочно пропал после возвращения домой в районе Ховрино. По данным SHOT, камеры зафиксировали, как мужчина зашёл в подъезд дома на Онежской улице, однако после этого его след потерялся.
Вечером мужчина перестал отвечать на звонки родственников. Близкие просмотрели записи с камер видеонаблюдения и, как утверждает Telegram-канал, не обнаружили момента, когда он покидал дом.
После этого родственники обратились в экстренные службы. Спасатели в их присутствии вскрыли дверь квартиры, однако самого мужчины внутри не оказалось.
Где исчезнувший находится на данный момент и каким образом он мог покинуть дом, неизвестно. Его поиски продолжаются.
Выломанная дверь квартиры жителя московского Ховрина, пропавшего при загадочных обстоятельствах. Фото © SHOT
Ранее Life.ru писал о другом необычном случае в Москве, когда спасатели вскрыли запертую квартиру, однако людей внутри также не обнаружили. Тогда причиной тревоги оказался отключившийся холодильник с испортившимися продуктами.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.