В Приамурье пропал трёхлетний мальчик, поискам с дрона мешают ограничения

В Амурской области разыскивают трёхлетнего мальчика, который 14 октября ушёл из дома в селе Троицком Ивановского округа и пропал. По данным телеграм-канала Amur Mash, добровольцы хотели обследовать окрестности с помощью беспилотника, однако столкнулись с действующими ограничениями на полёты.

Малыш исчез около 14:30. Последний раз местные жители заметили его возле выезда из населённого пункта. Остановить ребёнка тогда никто не попытался. Куда он направился дальше, неизвестно.

Мальчик уже однажды уходил из дома самостоятельно. В прошлый раз его обнаружили на центральной улице села. Теперь поисковики проверяют возможные маршруты ребёнка и прилегающую территорию.

К поискам подключились полицейские, родители, местные жители и волонтёры. Первоначально в операции участвовали около 15 добровольцев, позднее ожидалось прибытие подкрепления. Работу планировалось продолжать и ночью.

Дополнительные трудности возникли с использованием беспилотника. В Амурской области действуют ограничения на полёты гражданских дронов, предусмотренные постановлением губернатора. Документ допускает исключения и специальный порядок получения разрешений, однако оперативно поднять аппарат поисковикам не удалось.

В России беспилотники с тепловизорами уже помогали находить потерявшихся детей. Как сообщал Life.ru 10 октября, в Рязанской области удалось спасти четырёхлетнего мальчика, исчезнувшего во время прогулки в посёлке Строитель. Ребёнка нашли живым и передали родителям.