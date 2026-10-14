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Регион
Опубликовано 14 октября, 15:39

В Приамурье пропал трёхлетний мальчик, поискам с дрона мешают ограничения

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

В Амурской области разыскивают трёхлетнего мальчика, который 14 октября ушёл из дома в селе Троицком Ивановского округа и пропал. По данным телеграм-канала Amur Mash, добровольцы хотели обследовать окрестности с помощью беспилотника, однако столкнулись с действующими ограничениями на полёты.

Малыш исчез около 14:30. Последний раз местные жители заметили его возле выезда из населённого пункта. Остановить ребёнка тогда никто не попытался. Куда он направился дальше, неизвестно.

Мальчик уже однажды уходил из дома самостоятельно. В прошлый раз его обнаружили на центральной улице села. Теперь поисковики проверяют возможные маршруты ребёнка и прилегающую территорию.

К поискам подключились полицейские, родители, местные жители и волонтёры. Первоначально в операции участвовали около 15 добровольцев, позднее ожидалось прибытие подкрепления. Работу планировалось продолжать и ночью.

Дополнительные трудности возникли с использованием беспилотника. В Амурской области действуют ограничения на полёты гражданских дронов, предусмотренные постановлением губернатора. Документ допускает исключения и специальный порядок получения разрешений, однако оперативно поднять аппарат поисковикам не удалось.

Пропавшего в Новокузнецке пятилетнего мальчика нашли живым
Пропавшего в Новокузнецке пятилетнего мальчика нашли живым

В России беспилотники с тепловизорами уже помогали находить потерявшихся детей. Как сообщал Life.ru 10 октября, в Рязанской области удалось спасти четырёхлетнего мальчика, исчезнувшего во время прогулки в посёлке Строитель. Ребёнка нашли живым и передали родителям.

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Полина Никифорова
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