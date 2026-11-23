В Японии постояльцы горной гостиницы оказались отрезаны от выхода из-за мощного снегопада. В посёлке Татеяма префектуры Тояма перед входной дверью выросла снежная стена высотой более двух метров. Сотрудникам пришлось несколько часов вручную расчищать проход, сообщает FNN Prime Online.

В Японии снег завалил вход в горный отель стеной высотой более двух метров. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ raichoso.tateyama

На опубликованных кадрах видно, что снег практически полностью перекрыл выход из здания. Чтобы приступить к уборке, работникам сначала пришлось перелезть через огромный сугроб. Только после этого они смогли начать раскапывать вход.

Причиной снежного плена стал мощный циклон, обрушившийся на Японию 19–20 ноября. Сильный ветер с метелью буквально намёл сугробы у стен гостиницы. Расчистка заняла несколько часов, после чего проход удалось освободить.

Непогода затронула и другие районы страны. На Хоккайдо порывы ветра достигали 24,5 метра в секунду, а в некоторых городах видимость резко ухудшилась из-за метели. В префектуре Акита объявляли предупреждение о сильном снегопаде, а в горных районах Аомори стремительно рос снежный покров. Из-за шторма возникла угроза задержек и отмен авиарейсов.

Ранее Life.ru рассказывал о сотнях туристов, в том числе россиянах, которые оказались в снежной ловушке в горах Непала. Из-за снегопадов, лавин и селей путешественники не могли продолжить маршрут вокруг Аннапурны или вернуться обратно. Людям пришлось размещаться в гостиницах горных посёлков и ждать восстановления дорог.