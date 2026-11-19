Открытая для журналистов часть трёхсторонних переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне продлилась более десяти минут. За это время перед представителями СМИ успели выступить все три лидера.

Первая встреча руководителей России, США и Китая в таком формате проходит 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Для переговоров выбрали государственную резиденцию «Цилинь Шаньчжуан».

Примечательно, что состоявшаяся утром двусторонняя встреча Путина и Трампа была значительно менее публичной. Журналистам позволили присутствовать на ней около минуты, после чего президенты продолжили разговор за закрытыми дверями.