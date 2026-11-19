Открытая часть встречи Путина, Трампа и Си длилась более 10 минут
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Открытая для журналистов часть трёхсторонних переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне продлилась более десяти минут. За это время перед представителями СМИ успели выступить все три лидера.
Первая встреча руководителей России, США и Китая в таком формате проходит 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Для переговоров выбрали государственную резиденцию «Цилинь Шаньчжуан».
Примечательно, что состоявшаяся утром двусторонняя встреча Путина и Трампа была значительно менее публичной. Журналистам позволили присутствовать на ней около минуты, после чего президенты продолжили разговор за закрытыми дверями.
Проведение открытой части трёхстороннего саммита заранее анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На вопрос о возможности присутствия журналистов представитель Кремля тогда ответил: «Будет публичная часть».