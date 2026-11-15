Около 160 человек, за которыми венгерские спецслужбы следили в коммунистическую эпоху, по ошибке оказались в открытой базе осведомителей. На фоне скандала премьер-министр Петер Мадьяр принёс извинения в парламенте, сообщает Bloomberg.

Причиной стала техническая ошибка при обработке архивных данных. Как объяснил руководитель Исторического архива служб государственной безопасности, система неверно распознала код, которым обозначали объекты слежки. В результате читатели базы могли принять этих людей за информаторов.

Ситуацию осложняет неполнота самих архивов. По оценкам историков, которые приводит Bloomberg, примерно две трети документов уничтожены или изъяты. В опубликованном массиве осталось чуть более 50 тысяч имён, при этом отсутствуют и материалы о бывшем премьере Петере Медьеши.

Историки предостерегают от обвинений только на основании появления имени в базе: среди завербованных были и те, кто не писал донесений. Более подробные материалы о вербовке власти планируют обнародовать в феврале 2027 года, ко Дню памяти жертв коммунизма. По данным Bloomberg, руководитель архива на фоне скандала подал прошение об отставке.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке к открытию венгерских архивов спецслужб. Рассекречивание документов стало одним из предвыборных обещаний Мадьяра, а закон об их публикации парламент принял в сентябре.