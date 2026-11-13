В венгерскую прокуратуру поступило заявление с просьбой проверить премьера Петера Мадьяра на предмет вымогательства и домашнего насилия в отношении его бывшей жены, экс-министра юстиции Юдит Варги. Поводом стали её заявления на парламентских слушаниях. По данным Magyar Nemzet, с обращением выступил Иштван Теньи. О предъявлении Мадьяру официального обвинения не сообщалось.

По словам Варги, в январе 2023 года Мадьяр тайно записал их разговор, а затем использовал запись для давления на неё. Она утверждает, что бывший супруг угрожал обратиться в правоохранительные органы, если она решит развестись.

Петер Мадьяр и Юдит Варга поженились в 2006 году. У них трое сыновей. О расставании они объявили 7 марта 2023 года, а развелись в том же году. Мадьяр тогда написал, что за предыдущие два месяца им стало ясно, что их совместный путь закончился. Варга подтвердила, что они разводятся. Конкретной причины супруги тогда публично не назвали.

А ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинил своего предшественника Виктора Орбана в призывах к вооружённому восстанию и насильственному изменению конституционного строя.