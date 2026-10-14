«Отказался только от зарплаты»: в Венгрии разгорелся скандал вокруг возможной отставки министра

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил с опровержением сообщений о возможных отставках в правительстве страны. Поводом стали публикации венгерских СМИ о кадровых перестановках в Министерстве экономики и энергетики.

Слухи появились после того, как 13 октября стало известно об уходе государственного секретаря Министерства экономики и энергетики Андраша Тотта, отвечавшего за энергетическую политику. В ведомстве объяснили его решение личными обстоятельствами.

Однако издание HVG со ссылкой на собственные источники сообщило, что возможность ухода с должности рассматривал и глава министерства Иштван Капитань. По сведениям журналистов, внутри ведомства возникли разногласия относительно управления энергетической отраслью.

Сам Капитань категорически отверг сообщения о возможной отставке.

«Я не подал в отставку и не собираюсь!» — написал министр в социальных сетях.

Он также иронично добавил, что единственное, от чего отказался, — собственная зарплата.

На публикации отреагировал и глава венгерского правительства Петер Мадьяр. Премьер раскритиковал HVG за распространение информации, которую представители министерства уже опровергли. Политик иронично сравнил издание с порталом Origo.

При этом отставка Андраша Тотта действительно состоялась. Он занимал пост государственного секретаря с мая 2026 года и отвечал за разработку энергетической стратегии нового правительства Венгрии.

Ранее Life.ru рассказывал о планах нового правительства Венгрии пересмотреть проект строительства АЭС «Пакш-2». О необходимости изучения условий действующих соглашений тогда заявлял Иштван Капитань, ещё до назначения министром экономики и энергетики.