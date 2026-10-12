Венгрия добилась своего: Почему Киев расширил права венгерского языка в украинских школах

Блогер Анатолий Шарий высмеял украинских националистов за молчание после решения Киева расширить использование венгерского и других официальных языков Евросоюза в образовательной сфере. Он обратил внимание, что сторонники Владимира Зеленского, обычно выступающие с националистических позиций, никак не возмутились уступками Будапешту.

«Венгры прогибают — аж гай шумит. И все супер-националисты, все якобы правые, лижущие зад Зеленскому, молчат как мышки», — написал Шарий.

Блогер также высоко оценил действия венгерской стороны, которой удалось добиться изменения языковых правил на Украине. По его оценке, Будапешт сумел настоять на своих требованиях, а украинские националисты предпочли не выступать против такого решения. Свою публикацию он завершил словами: «Венгры красавцы».