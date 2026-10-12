Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 октября, 19:13

Венгрия добилась своего: Почему Киев расширил права венгерского языка в украинских школах

Шарий высмеял молчание националистов после языковых уступок Венгрии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Блогер Анатолий Шарий высмеял украинских националистов за молчание после решения Киева расширить использование венгерского и других официальных языков Евросоюза в образовательной сфере. Он обратил внимание, что сторонники Владимира Зеленского, обычно выступающие с националистических позиций, никак не возмутились уступками Будапешту.

«Венгры прогибают — аж гай шумит. И все супер-националисты, все якобы правые, лижущие зад Зеленскому, молчат как мышки», — написал Шарий.

Блогер также высоко оценил действия венгерской стороны, которой удалось добиться изменения языковых правил на Украине. По его оценке, Будапешт сумел настоять на своих требованиях, а украинские националисты предпочли не выступать против такого решения. Свою публикацию он завершил словами: «Венгры красавцы».

Мадьяр озвучил условие для встречи с Зеленским
Мадьяр озвучил условие для встречи с Зеленским

Поводом для реакции Шария стало принятие Верховной радой 12 октября закона, расширяющего образовательные права национальных меньшинств. Документ позволяет шире использовать языки стран ЕС в учебном процессе и при общении в образовательных учреждениях. Будапешт неоднократно требовал восстановления права венгерской общины получать образование на родном языке.

Больше новостей об отношениях Украины с Евросоюзом, международных переговорах и дипломатических решениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Верховная рада
  • Украина
  • Венгрия
  • Анатолий Шарий
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar