Венгрия добилась своего: Почему Киев расширил права венгерского языка в украинских школах
Шарий высмеял молчание националистов после языковых уступок Венгрии
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Блогер Анатолий Шарий высмеял украинских националистов за молчание после решения Киева расширить использование венгерского и других официальных языков Евросоюза в образовательной сфере. Он обратил внимание, что сторонники Владимира Зеленского, обычно выступающие с националистических позиций, никак не возмутились уступками Будапешту.
«Венгры прогибают — аж гай шумит. И все супер-националисты, все якобы правые, лижущие зад Зеленскому, молчат как мышки», — написал Шарий.
Блогер также высоко оценил действия венгерской стороны, которой удалось добиться изменения языковых правил на Украине. По его оценке, Будапешт сумел настоять на своих требованиях, а украинские националисты предпочли не выступать против такого решения. Свою публикацию он завершил словами: «Венгры красавцы».
Поводом для реакции Шария стало принятие Верховной радой 12 октября закона, расширяющего образовательные права национальных меньшинств. Документ позволяет шире использовать языки стран ЕС в учебном процессе и при общении в образовательных учреждениях. Будапешт неоднократно требовал восстановления права венгерской общины получать образование на родном языке.
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