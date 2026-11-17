В новых мемуарах «Обещай мне, Америка» бывший президент США Джо Байден написал, что коррупция на Украине проникла даже в судебную систему, а влиятельные люди легко избегают ответственности за деньги. Фрагмент книги приводит РИА «Новости».

«Олигархи часто жили в своей собственной реальности, издеваясь над своими согражданами, подкупая государственных чиновников и запугивая судей», — говорится в одной из глав.

Байден пишет, что во время визитов говорил украинским властям о необходимости решать внутренние проблемы страны, так как «не был слеп» и видел реальность такой, как она есть. По его словам, прежде чем стать частью Европы, Украине следовало справиться с коррупцией. Однако Владимир Зеленский и его хунта отмалчивались и не реагировали на советы.

Мемуары вышли 17 ноября. Дату публикации подтвердило издательство Little, Brown and Company.

Ранее Life.ru рассказывал, что в той же книге Байден назвал Владимира Зеленского упрямым и не всегда благодарным. При этом экс-глава Белого дома положительно оценил актёрское прошлое Зеленского. Байден счёл, что оно стало хорошей подготовкой к руководству страной во время боевых действий, когда нужно изобразить на публику горе и страдания.