«Отменённый» из-за расовых стереотипов Апу вернулся в «Симпсоны» спустя 9 лет

Из мультсериала «Симпсоны» спустя девять лет молчания вернулся Апу Нахасапимапетилон — владелец магазина Kwik-E-Mart, оказавшийся в центре скандала из-за расовых стереотипов. Персонаж вновь заговорил в хэллоуинском эпизоде, вышедшем 18 октября, но теперь его озвучивает другой актёр. Об этом сообщает Variety.

Голосом Апу стал американский актёр индийского происхождения Суниль Малхотра, известный по сериалам «Анатомия страсти» и «Легенда о Корре». Раньше персонажа озвучивал Хэнк Азария, однако после обвинений в распространении стереотипов об индийцах он отказался от роли. С 2017 года Апу периодически появлялся на экране, но больше не произносил ни слова.

Возвращение героя обыграли в серии под названием «The Revengening». По сюжету загадочный персонаж в хэллоуинском костюме мстит жителям Спрингфилда, которые прежде неоднократно пытались его убить. В какой-то момент он снимает маску и оказывается Апу. Герой обвиняет горожан в том, что они забыли о его существовании, однако в финале выясняется, что происходящее было кошмарным сном.

История с исчезновением Апу началась после выхода документального фильма «Проблема с Апу» в 2017 году. Комик Хари Кондаболу раскритиковал то, как в мультсериале изображают индийского иммигранта, посчитав образ оскорбительным для выходцев из Южной Азии. Впоследствии Азария публично извинился за участие в создании персонажа и в 2020 году объявил об отказе от его озвучивания.

Подготовку возвращения Апу создатели «Симпсонов» держали в строгом секрете. Сценарные читки и производство эпизода проходили с дополнительными ограничениями, а участники подписывали соглашения о неразглашении. Телеканал Fox даже не предоставлял журналистам предварительную копию серии.

Сам Малхотра признался, что поначалу сомневался, стоит ли соглашаться на роль. Актёр опасался, что ему вновь придётся изображать карикатурного индийского персонажа. Прежде чем принять предложение, он встретился с руководителями проекта и обсудил, как изменится образ Апу.

Исполнительный продюсер Мэтт Селман рассказал, что команда давно хотела вернуть героя, но искала подходящий способ сделать это без повторения прежних ошибок. По его словам, новый актёр поможет персонажу развиваться, а не просто воспроизводить старые шутки.

Вместе с Апу на экраны вернулась его жена Манджула, которую теперь озвучивает актриса Джанина Гаванкар. Продюсеры подтвердили, что семья Нахасапимапетилонов будет появляться в новых эпизодах значительно чаще. Магазин Kwik-E-Mart также вновь станет частью сюжетов мультсериала.

Ранее Life.ru рассказывал, что озвучивающая Барта Симпсона актриса Нэнси Картрайт допустила закрытие культового мультсериала после 40-го сезона. По её предположению, история семейства из Спрингфилда может завершиться в 2029 году. При этом актриса подчеркнула, что не располагает инсайдерской информацией и высказывает исключительно личное мнение. Официально «Симпсоны» продлены до 40-го сезона, а на 2027 год запланирован выход второго полнометражного фильма.