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Опубликовано 2 октября, 13:03

«Отмените матч»: Сотни протестующих вышли к стадиону в Дублине перед игрой с Израилем

Euronews: Около 200 человек в Дублине потребовали бойкотировать матч с Израилем

Обложка © X/ ballsdotie

Обложка © X/ ballsdotie

Около 200 человек собрались у стадиона «Авива» в Дублине с требованием к сборной Ирландии отказаться от предстоящего матча Лиги наций с Израилем. Об этом сообщает Euronews.

Около 200 человек в Дублине потребовали бойкотировать матч с Израилем. Видео © X/ ballsdotie

Участники демонстрации принесли плакаты с призывами к Футбольной ассоциации Ирландии отменить встречу. Часть собравшихся также выразила поддержку голкиперу Гэвину Базуну, который отказался участвовать в предыдущей игре против Израиля.

Следующий матч между сборными запланирован на воскресенье, 4 октября. Он должен пройти в Сербии без зрителей.

Споры вокруг встреч двух команд продолжаются уже несколько дней. Перед первой игрой часть ирландских футболистов выступала против выхода на поле, однако после обсуждения сборная всё же решила провести матч.

Та встреча состоялась 27 сентября в венгерском Дебрецене и завершилась победой Ирландии со счётом 3:0. Перед стартовым свистком ирландские игроки отказались от традиционного рукопожатия с соперниками и вышли на поле с чёрными повязками.

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Полина Никифорова
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