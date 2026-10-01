Отметила 107-летие и умерла через три часа: Долгожительница назвала привычку, которой была верна десятилетиями
Долгожительницы из Пуэрто-Рико не стало через три часа после 107-летия
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Долгожительницы из Пуэрто-Рико Марии Моралес Тирадо не стало через три часа и 45 минут после 107-го дня рождения. Секретом своей долгой жизни женщина называла постоянную работу и скромный образ жизни. Об этом сообщило издание Need To Know.
Мария, которую близкие называли Доньей Мами, всю жизнь много трудилась и занималась землёй. Даже в 90 лет она продолжала работать на ферме. Внук вспоминал, что бабушка управлялась с мотыгой настолько энергично, будто ей было всего 30.
«Я вырастила своих детей, работала на ферме и съела много фунче», — говорила долгожительница.
По словам её сына Тони Моралеса, Мария не любила выпивку и танцы и вела достаточно скромную жизнь. В последние годы её физические силы постепенно угасали, однако женщина продолжала делиться опытом и советами со своими близкими.
«Она ушла так, как жила, — на своих условиях, мирно», — рассказал сын долгожительницы.
Мария воспитала 14 детей. У неё было 48 внуков, 71 правнук и 28 праправнуков. В глубокой старости она также стала популярна в соцсетях: внук начал публиковать ролики с бабушкой, после чего за её жизнью стали следить сотни тысяч человек.
При этом слова Марии о работе были её личным объяснением собственного долголетия, а не медицински установленным способом продлить жизнь.
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