Отнять у человечества одну секунду оказалось почти невыполнимой задачей, заявил учёный

Вычесть секунду из Всемирного координированного времени оказалось сложнее, чем добавить её. Причина в том, что при создании шкалы UTC разработчики не предполагали необходимость такой операции и не предусмотрели соответствующую техническую возможность в программном обеспечении. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник отдела определения параметров вращения Земли ВНИИФТРИ Росстандарта Сергей Пасынок.

По словам специалиста, современные системы отсчёта времени позволяют корректировать UTC с помощью дополнительных секунд. Однако сценарий, при котором секунду нужно не прибавить, а убрать, изначально не был заложен в программные решения.

Пасынок объяснил, что необходимость подобных корректировок связана с разницей между атомным временем и фактическим вращением Земли. Именно поэтому синхронизацию шкалы UTC приходится периодически корректировать.

Ранее стало известно, что ускорение вращения Земли может потребовать пересмотра правил корректировки мирового времени. Специалисты рассматривают отказ от секундных поправок к UTC, поскольку компьютерные системы не всегда готовы к вычитанию секунды; вместо этого допустимое расхождение с астрономическим временем предлагают увеличить до часа, что позволит отказаться от подобных корректировок на многие столетия.