Секунда ломает интернет: Мировое время хотят отвязать от вращения Земли

Риск сбоев в работе связи, энергосетей и спутников стал поводом ускорить пересмотр правил отсчёта мирового времени. Специалисты предлагают отказаться от секундных корректировок, пишет The Times со ссылкой на сотрудника Национальной физической лаборатории Великобритании Сетнама Шемара.

По его словам, из-за ускорения вращения Земли впервые может потребоваться не добавить, а вычесть секунду. Многие компьютерные программы рассчитаны только на прибавление и могут некорректно обработать обратную операцию.

Всемирное координированное время (UTC) отсчитывают по атомным часам, но периодически подстраивают под движение планеты. Как объясняют в Национальной физической лаборатории, такие поправки позволяют удерживать расхождение с астрономическим временем в пределах 0,9 секунды.

Новый подход позволит UTC идти непрерывно, без подобных скачков. Допустимую разницу с показателями, зависящими от вращения Земли, предлагают увеличить до часа — это должно обеспечить запас на многие столетия. Такие положения содержатся в проекте резолюции Генеральной конференции по мерам и весам.

Документ предусматривает переход с 20 мая 2027 года. Предложение ещё предстоит рассмотреть на октябрьской встрече в Версале, поэтому указанная дата пока не окончательная.

Ранее Life.ru разбирался, опасны ли для людей изменения скорости вращения Земли. Долгосрочное замедление связано с приливным воздействием Луны, однако на его фоне возможны колебания в обе стороны. Среди дополнительных факторов он называл перераспределение ледового покрова в полярных районах. По словам специалиста, люди таких изменений не замечают, но их необходимо учитывать при навигации и расчётах движения космических аппаратов.