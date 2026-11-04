Европарламент превратился в главного проводника антироссийской и русофобской политики Евросоюза, а его многочисленные инициативы оторваны от реальности. Такую оценку дал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с «Известиями».

Дипломат обратил внимание на то, что решения Европарламента нередко носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения. При этом, по его мнению, депутаты продолжают выдвигать инициативы, не учитывающие реальную международную обстановку.

«Во-первых, Европарламент принимает решения, которые необязательны, и там столько разных инициатив, но все они оторваны от реальности. Во-вторых, мы знаем, что ЕП, к сожалению, на сегодняшний день превратился в главного генератора антироссийской русофобской линии, которую осуществляет в отношении нашей страны ЕС», — заявил Грушко.

Одной из недавних инициатив стала резолюция, принятая Европарламентом 22 октября. В документе депутаты призвали Евросоюз и его государства-члены рассмотреть возможность развёртывания военно-морской операции в Чёрном море.

Ранее Life.ru рассказывал, что Россия безвозвратно утратила доверие к западным странам, включая европейских партнёров. По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, действия Запада в последние годы были направлены на экономическое ослабление России и ограничение её возможностей на международной арене. Он также обвинил западные государства в попытках навязывать другим странам собственные правила и ценности.