Отпечатков нет, а следы есть: Криминалисты научились вычислять преступников по перчаткам

Даже в перчатках преступник рискует оставить на месте происшествия улики, которые помогут следователям выйти на его след. Материал перчаток способен оставлять микрочастицы, а сами они — индивидуальные отпечатки. Об этом РИА «Новости» рассказала старший следователь-криминалист столичного главка СК РФ Ксения Каткова.

По словам специалиста, отсутствие отпечатков пальцев ещё не означает, что преступнику удалось скрыть своё присутствие. Экспертиза может связать обнаруженные следы с конкретной перчаткой, а дальнейшее исследование биологического материала — помочь установить её владельца.

«Не всегда перчатка предостерегает от того, чтобы не осталось каких-либо следов», — пояснила Каткова.

Она подчеркнула, что возможности современной криминалистики давно вышли за пределы поиска отпечатков пальцев. Следователи изучают следы обуви, ДНК и другие вещественные доказательства, которые могут привести к установлению личности подозреваемого.

Отдельную роль играют цифровые следы. Вместе с традиционными методами исследования они позволяют восстановить обстоятельства преступления и определить круг причастных лиц.

Ранее Life.ru рассказывал, как оторванный меховой воротник и следы обуви помогли криминалистам связать пять убийств, совершённых ещё в 1995 году. Дополнительной уликой стал отпечаток пальца на чайной чашке, обнаруженный на месте одного из преступлений. По данным следствия, подозреваемый пользовался чужими именами и скрывался от правоохранителей.