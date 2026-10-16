Отпечаток креста пережил пожар: В Новгороде обнаружили 700-летний богослужебный хлеб

В Великом Новгороде археологи обнаружили три обугленные просфоры — небольшие хлебцы, которые использовали во время православных богослужений. На одном из них сохранилось рельефное изображение восьмиконечного креста с растительными элементами. Статью об этом ученые опубликовали в журнале Древняя Русь.

Находки сделали во время раскопок в церкви Успения на Торгу. Определить назначение предметов помогло исследование, проведённое в лаборатории Государственного Эрмитажа: химический анализ подтвердил, что это остатки хлеба.

Масса просфор составляла от 4,5 до 6,8 грамма, диаметр — около 4,5 сантиметра. На двух из трёх экземпляров учёные обнаружили выпуклые изображения, причём на одном крест сохранился особенно хорошо.

Исследователи относят артефакты к концу XIV века. Вероятно, хлебцы сохранились благодаря пожару: обуглившиеся предметы оказались погребены под слоем мусора в храме.

Раньше археологам были известны штампы, которыми украшали просфоры, но сами средневековые хлебцы на Руси обнаружить не удавалось. Найденные экземпляры позволяют изучить, как выглядел богослужебный хлеб и какие символы на нём использовали.

Ранее сообщалось, что в дельте Нила археологи нашли фрагменты двух гигантских статуй, которые связывают с фараоном Рамсесом II — одно из изваяний могло достигать 8,5 метра. Раскопки в деревне Бехбейт-эль-Хагар провинции Гарбия начали после того, как местный житель нашёл камень с древними надписями.