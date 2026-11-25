Близкий друг погибшего музыкального критика Сергея Соседова, продюсер Виктор Беззубов получает угрозы убийством. Он связывает происходящее с собственным расследованием обстоятельств трагедии в Нерюнгри. Об этом Беззубов рассказал телеведущему Андрею Малахову.

По словам продюсера, ночью ему пришло сообщение с незнакомого номера. Автор послания предупредил продюсера, что тот «отправится к своему другу», если продолжит выступать в программе Малахова. Мужчина успел сделать скриншот, прежде чем сообщение и аккаунт отправителя исчезли.

«Мне угрожают. Я молчать не буду… Это явная угроза моей жизни», — заявил Беззубов.

Продюсер утверждает, что за последние два месяца ему неоднократно поступали звонки и сообщения от неизвестных. Некоторые собеседники даже обвиняли его самого в убийстве музыкального критика.

Адвокат Евгений Тонкий призвал Беззубова серьёзно отнестись к происходящему. Юрист посоветовал сохранять все поступающие сообщения с угрозами, чтобы зафиксировать факты психологического давления.

Напомним, Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет. Музыкальный критик приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». Причиной смерти стали перелом свода черепа и субдуральное кровоизлияние вследствие падения с лестницы гостиницы. После публикации видеозаписи трагедии глава СК России Александр Бастрыкин потребовал представить новый доклад о ходе расследования.