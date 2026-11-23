Музыкальному критику Сергею Соседову, предположительно, стало плохо за несколько минут до смертельного падения с лестницы в гостинице Нерюнгри. Незадолго до трагедии телеведущий выходил покурить, а после возвращения заметно замедлил шаг. Последние часы его жизни удалось восстановить по записям камер наблюдения со звуком, которые показали в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.

В гостиницу «Дархан» Соседов приехал около четырёх утра 23 сентября после изнурительной дороги. Перелёт из Москвы в Благовещенск занял восемь часов, ещё 14 часов пришлось провести в автомобиле. В холле критика встретили сотрудники отеля и продюсер конкурса «Жемчужина Дальнего Востока» Виктор Беззубов. По воспоминаниям попутчиков, Сергей находился в хорошем настроении, шутил, благодарил водителя и не жаловался на самочувствие.

Следующий раз камеры зафиксировали телеведущего спустя примерно 12 часов. Около 16:20 он спустился к стойке администратора, поздоровался с сотрудницей Людмилой и начал изучать ресторанное меню. Особенно его заинтересовали борщ и солянка. Затем Соседов попросил принести в номер гель для душа и шампунь, после чего вышел на улицу покурить.

Вернувшись, критик поблагодарил администратора за помощь. Сотрудники предложили ему сфотографироваться вместе, однако он отшутился, что впереди ещё целая неделя и они обязательно успеют сделать снимок. При этом вскоре его поведение заметно изменилось. На лестнице Соседов начал двигаться гораздо медленнее, с трудом преодолевая ступени.

В какой-то момент телеведущий остановился, потерял равновесие и упал на спину, ударившись затылком о лестничный пролёт. По мнению близких, за несколько минут после перекура его самочувствие могло ухудшиться. Они рассказали, что Сергей давно испытывал проблемы с давлением, и предположили, что он хотел подняться в номер, чтобы отдохнуть. Однако точная причина возможного недомогания неизвестна.

Услышав шум, сотрудники гостиницы немедленно бросились к лестнице. Администратор вызвала скорую помощь, а спустя минуту повторно позвонила медикам с просьбой поторопиться. Как ранее сообщал Life.ru, уже через 12 минут после падения врачи пытались реанимировать критика. Журналисты НТВ также выяснили, что часы на камерах внутри отеля отставали от реального времени на час. Именно эта разница могла породить предположения о длительном ожидании медицинской помощи.

Соседова спасти не удалось. Музыкальный критик скончался 23 сентября в возрасте 58 лет. Согласно обнародованному медицинскому заключению, причиной смерти стали перелом свода черепа и субдуральное кровоизлияние, полученные вследствие падения. Авторы нового телевизионного расследования также попытались разобраться со слухами о возможном отравлении и других обстоятельствах трагедии, однако опубликованная хроника сама по себе не позволяет установить, почему телеведущий потерял равновесие.