Роковая лестница и вопросы без ответов: Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти Соседова

Следственный комитет России расследует уголовное дело о гибели музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова, который скончался после падения в гостинице «Дархан» в якутском Нерюнгри. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования после обращения родственников артиста, усомнившихся в обстоятельствах трагедии.

Уголовное дело расследуется по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Конкретные фигуранты пока не названы. Центральный аппарат Следственного комитета запросил сведения об установленных обстоятельствах гибели Соседова и доводах, прозвучавших в эфире федерального телеканала.

«Родственники погибшего выражают сомнения в полноте расследования, а гости в студии высказывают предположение о возможных нарушениях требований безопасности в гостинице, которые могли повлечь падение мужчины с лестницы», — говорится в сообщении СК.

Поводом для дополнительного внимания к делу стал выпуск программы Андрея Малахова, в котором близкие телеведущего рассказали о попытках самостоятельно разобраться в произошедшем. Племянник Соседова Олег Казанцев специально приехал в Нерюнгри и посетил гостиницу, однако сотрудники отказались показать ему запись с камер видеонаблюдения.

В ходе программы инженер технического надзора Андрей Лепесей изучил предоставленные журналистами материалы и указал на возможные нарушения при устройстве лестницы. Среди них он назвал разную высоту ступеней, отсутствие противоскользящих накладок и недостаточное освещение. По мнению специалиста, эти недостатки могли способствовать падению человека.

Теперь следователям предстоит установить, могли ли особенности конструкции лестницы или нарушения требований безопасности повлиять на произошедшее. Пока выводов о чьей-либо уголовной ответственности не сделано.

Напомним, Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет. Он приехал в Якутию, чтобы возглавить жюри конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». После заселения в гостиницу «Дархан» критик получил тяжёлую травму головы при падении возле лестницы. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.

Ранее Life.ru рассказывал, как родственники Сергея Соседова приехали в гостиницу «Дархан» и потребовали показать запись его падения. Племянник телеведущего Олег Казанцев заявил, что представители отеля после трагедии не связались с семьёй и не выразили соболезнований. Во время визита сотрудники гостиницы отказались предоставить видеозапись, сославшись на обязательства о неразглашении. После этого родственники обратились за помощью к руководителю Следственного комитета.