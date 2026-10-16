Дело о наследстве Соседова открыли после трагической гибели критика в Якутии

В Москве открыли наследственное дело после смерти музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова. Как пишет AиФ документы находятся у одного из столичных нотариусов.

У 58-летнего критика не было жены и детей. Поэтому, если завещание отсутствует, основным наследником по закону станет его мать Антонина Петровна. Ранее юристы также отмечали, что авторские права и доходы от профессиональной деятельности могут иметь отдельные условия наследования.

По данным издания, Соседов жил вместе с матерью в двухкомнатной квартире в Хорошёвском районе Москвы. Стоимость похожего жилья в старых домах этой части столицы начинается примерно от 16,8 млн рублей. При этом в СМИ появлялись сообщения, что несколько лет назад критик мог приобрести отдельную квартиру.

Кроме того, у семьи есть дача в подмосковной деревне Митяево. На участке площадью около восьми соток расположен небольшой деревянный дом без центрального водопровода и канализации. Цены на дачи в этом районе, по данным издания, начинаются от 1,7 млн рублей.

В интервью Соседов также рассказывал, что вкладывал деньги в российские нефтяные и газовые компании. При этом полный состав наследства и его стоимость публично не раскрывались.