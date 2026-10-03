«Пил таблетки»: Близкая подруга раскрыла, что Соседов перед смертью жаловался на здоровье

Незадолго до смерти Сергей Соседов жаловался на здоровье и принимал лекарства. Его близкая подруга, певица Милена Дейнега, рассказала NEWS.ru, что музыкальный критик страдал от тромбоза и проблем с сердцем.

«Сергей переживал по пустякам. Из-за этого у него были проблемы с сердцем, тромбоз. Пил таблетки. У меня было предчувствие беды. На последней встрече мы обнялись. Он был как оголённый нерв», — поделилась Дейнега.

Дружба между ними продолжалась девять лет. Они регулярно встречались вне публичных мероприятий. Певица вспоминает Соседова как ранимого, образованного и наблюдательного человека, который хорошо чувствовал собеседников.

Дейнега также собиралась пригласить критика на свой подкаст. Интервью они обсуждали заранее, однако записать его так и не успели. Последняя встреча закончилась объятиями, которые особенно запомнились артистке после произошедшей трагедии.

Сергей Соседов умер 23 сентября в Нерюнгри, куда приехал для работы на конкурсе «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». Критик получил тяжёлую травму головы после падения в отеле, а врачам спасти его не удалось. Позднее организатор мероприятия рассказал, что момент падения попал на камеры наблюдения. По его словам, посторонних рядом не было, а произошедшее квалифицировали как несчастный случай. 30 сентября с музыкальным критиком простились в Москве. После церемонии его похоронили на Перепечинском кладбище рядом с отцом.