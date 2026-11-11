Причиной смерти музыкального критика Сергея Соседова стала тяжёлая черепно-мозговая травма, сопровождавшаяся кровоизлиянием. Медицинские документы, раскрывающие обстоятельства трагедии, представили в эфире программы Андрея Малахова на телеканале «Россия-1».

Согласно заключению, у телеведущего диагностировали перелом свода черепа и субдуральное кровоизлияние — скопление крови между оболочками головного мозга. В документе указано, что смертельные повреждения возникли вследствие падения на лестнице. Во время передачи зрителям также продемонстрировали запись камеры наблюдения, установленной в гостинице «Дархан» в якутском Нерюнгри. На кадрах Соседов поднимается по ступеням, неожиданно останавливается, а спустя несколько мгновений теряет равновесие и падает спиной назад.

Трагедия произошла 23 сентября. Соседов приехал в Якутию для участия в конкурсе красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока», где должен был войти в состав жюри. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Соседову было 58 лет. Life.ru сообщал, что глава СК Александр Бастрыкин повторно потребовал доклад о расследовании смерти Сергея Соседова после появления видео из отеля.

Подробнее о том, что известно о смерти Сергея Соседова после появления видео и медицинского заключения, — в отдельном разборе Life.ru.