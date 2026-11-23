Скорая приехала к Соседову через 12 минут после падения с лестницы в отеле
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Скорая помощь приехала к музыкальному критику Сергею Соседову спустя 12 минут после его падения на гостиничной лестнице в Нерюнгри. Хронологию происшествия восстановили журналисты программы НТВ «Новые русские сенсации» по записям камер наблюдения.
Перед падением Соседов выходил в холл отеля, разговаривал с администратором и курил на улице. Позже на ступенях он потерял равновесие и упал. Сотрудники гостиницы вызвали скорую помощь.
Владелец отеля Тамерлан Караев сообщил, что бригада приехала сразу. Версию о долгом ожидании врачей журналисты связали с неверным временем на камерах внутри здания — часы отставали на час. Записи показали, что через 12 минут после падения медики уже оказывали Соседову помощь. Затем они перенесли его на носилках в машину.
Как писал Life.ru, Сергей Соседов умер 23 сентября в Нерюнгри. Он приехал в город для работы на конкурсе «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». При падении в гостинице критик получил тяжёлую травму головы, врачи не смогли его спасти. Позднее организатор конкурса рассказал, что камеры зафиксировали момент происшествия. По его словам, рядом с Соседовым никого не было, а падение признали несчастным случаем. Прощание с критиком прошло 30 сентября в Москве. Его похоронили рядом с отцом на Перепечинском кладбище.