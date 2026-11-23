Скорая помощь приехала к музыкальному критику Сергею Соседову спустя 12 минут после его падения на гостиничной лестнице в Нерюнгри. Хронологию происшествия восстановили журналисты программы НТВ «Новые русские сенсации» по записям камер наблюдения.

Перед падением Соседов выходил в холл отеля, разговаривал с администратором и курил на улице. Позже на ступенях он потерял равновесие и упал. Сотрудники гостиницы вызвали скорую помощь.