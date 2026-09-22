Отпуск остаётся в силе: В АТОР опровергли слухи об отмене туров в Таиланд из-за ковида
АТОР опровергла сообщения об отмене туров в Таиланд из-за COVID-19
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov
Российские туроператоры не отменяют оплаченные поездки в Таиланд из-за ситуации с COVID-19 и не призывают путешественников отказываться от отдыха. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В организации подчеркнули, что компании «не выпускали и не выпускают для туристов каких-либо предупреждений об угрозах в Таиланде». Там добавили, что оснований предпринимать меры из-за эпидемиологической обстановки сейчас не видят.
По данным АТОР на 22 сентября, официально вспышка COVID-19 в стране не объявлялась, а дополнительных ограничений власти не вводили. В ассоциации также утверждают, что нынешние показатели заболеваемости значительно ниже значений предыдущих трёх лет, а летальность остаётся низкой.
Массовых отказов от путёвок участники рынка также не наблюдают. Количество аннуляций, как отметили в АТОР, соответствует обычным среднегодовым значениям.
Ранее Life.ru сообщал, что с начала 2026 года в Таиланде выявили почти 140 тысяч случаев COVID-19, при этом местные медики называли нынешние показатели более низкими, чем в предыдущие годы.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.