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Регион
Опубликовано 22 сентября, 10:08

Отпуск остаётся в силе: В АТОР опровергли слухи об отмене туров в Таиланд из-за ковида

АТОР опровергла сообщения об отмене туров в Таиланд из-за COVID-19

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Российские туроператоры не отменяют оплаченные поездки в Таиланд из-за ситуации с COVID-19 и не призывают путешественников отказываться от отдыха. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В организации подчеркнули, что компании «не выпускали и не выпускают для туристов каких-либо предупреждений об угрозах в Таиланде». Там добавили, что оснований предпринимать меры из-за эпидемиологической обстановки сейчас не видят.

По данным АТОР на 22 сентября, официально вспышка COVID-19 в стране не объявлялась, а дополнительных ограничений власти не вводили. В ассоциации также утверждают, что нынешние показатели заболеваемости значительно ниже значений предыдущих трёх лет, а летальность остаётся низкой.

Массовых отказов от путёвок участники рынка также не наблюдают. Количество аннуляций, как отметили в АТОР, соответствует обычным среднегодовым значениям.

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Ранее Life.ru сообщал, что с начала 2026 года в Таиланде выявили почти 140 тысяч случаев COVID-19, при этом местные медики называли нынешние показатели более низкими, чем в предыдущие годы.

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Владимир Озеров
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