Отпустили домой с разрывом печени: В Турции девушка погибла после аварии в боулинге

В Турции 28-летняя сотрудница развлекательного центра Мелике Йетер погибла после удара механизма для установки кеглей в боулинге. Девушку первоначально отпустили из больницы домой, однако вскоре её состояние резко ухудшилось. Как сообщает издание Karar, теперь следователи выясняют, могли ли ошибки медиков повлиять на трагический исход.

Несчастный случай произошёл 21 октября в городе Чорум. Йетер подошла к неисправной машине, чтобы разобраться в причинах сбоя. В этот момент тяжёлый механизм неожиданно пришёл в движение и ударил сотрудницу. Коллеги помогли пострадавшей добраться до больницы.

В университетской клинике Эрол Олчок девушке оказали первую помощь, после чего разрешили вернуться домой. По сообщениям турецких СМИ, врачи ограничились рентгеном грудной клетки, не назначив дополнительных исследований. Однако спустя некоторое время у пострадавшей началась сильная рвота, и её пришлось экстренно госпитализировать повторно.

При новом обследовании медики обнаружили разрыв печени и внутреннее кровотечение. Йетер перевели в реанимацию, но спасти её не удалось. Причиной смерти, согласно результатам вскрытия, стала кровопотеря из-за повреждения внутреннего органа.

После трагедии правоохранители начали расследование обстоятельств происшествия. Владельца развлекательного центра задержали, а затем заключили под стражу. Следователи проверяют соблюдение правил безопасности и выясняют, имела ли погибшая право самостоятельно вмешиваться в работу оборудования.

Особенно тяжёлой трагедия стала для близких Йетер. Всего за три месяца до происшествия девушка обручилась со своим возлюбленным. Пара готовилась к свадьбе.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели 18-летней девушки на экстремальном аттракционе в Мексике. Во время катания на 24-метровом «Маятнике» у посетительницы неожиданно открылась защитная дуга, после чего она упала с высоты. Девушку доставили в больницу, однако спасти её не удалось. Примечательно, что всего за четыре дня до трагедии аттракцион проходил проверку безопасности.