Международный уголовный суд (МУС) превратился в инструмент политического давления на государства и отдельных лиц, неугодных западным странам. Его деятельность подрывает доверие к международной системе правосудия. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По словам дипломата, сложившееся положение вокруг организации стало закономерным результатом её собственных действий. Захарова подчеркнула, что МУС «дискредитирует международное уголовное правосудие», прибегая к двойным стандартам и политически мотивированным решениям.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также обвинила суд в несоблюдении норм международного права. По её утверждению, организация нарушает даже положения собственного основополагающего документа — Римского статута.

Поводом для комментария стал протест Японии против российских запросов на экстрадицию председателя МУС Томоко Аканэ и ещё восьми представителей судебного органа. Захарова вновь заявила, что структура выполняет политические заказы коллективного Запада, используя юридические механизмы для воздействия на его противников.

Ранее Life.ru сообщал о требовании России выдать девятерых представителей Международного уголовного суда. Генпрокуратура РФ направила соответствующие запросы властям Нидерландов и ряда других государств 8 октября. Все разыскиваемые ранее получили заочные приговоры российских судов, однако Москва не признаёт юрисдикцию МУС в отношении своих граждан.