Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над Ульяновской областью. В результате атаки никто не пострадал, повреждений имущества также нет, сообщил губернатор региона Алексей Русских.

Места падения беспилотников зафиксировали в Новоспасском, Цильнинском и Николаевском районах.

«Благодарю дежурные силы ПВО и наши мобильные огневые группы за слаженную работу», — написал Русских.

Он также напомнил о запрете на распространение фотографий и видеозаписей беспилотников, их обломков и работы противовоздушной обороны. При обнаружении дронов необходимо незамедлительно звонить по номеру 112, приближаться к их обломкам опасно для жизни.