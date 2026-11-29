Отражён налёт 12 украинских беспилотников на Ульяновскую область
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над Ульяновской областью. В результате атаки никто не пострадал, повреждений имущества также нет, сообщил губернатор региона Алексей Русских.
Места падения беспилотников зафиксировали в Новоспасском, Цильнинском и Николаевском районах.
«Благодарю дежурные силы ПВО и наши мобильные огневые группы за слаженную работу», — написал Русских.
Он также напомнил о запрете на распространение фотографий и видеозаписей беспилотников, их обломков и работы противовоздушной обороны. При обнаружении дронов необходимо незамедлительно звонить по номеру 112, приближаться к их обломкам опасно для жизни.
Напомним, в ночь на 27 ноября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 318 украинских беспилотников над 11 регионами страны.