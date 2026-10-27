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Опубликовано 27 октября, 08:51

Отражена ночная атака ВСУ: Уничтожено 222 дрона над регионами России

Минобороны отчиталось о ликвидации 222 украинских беспилотников за ночь

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В течение прошедшей ночи дежурные подразделения противовоздушной обороны нейтрализовали массированную попытку нанесения ударов с применением беспилотной авиации по объектам на территории Российской Федерации. По официальной информации Министерства обороны РФ, за ночной период над российскими регионами было сбито и перехвачено в общей сложности 222 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Все обнаруженные воздушные цели были своевременно взяты на сопровождение боевыми расчетами и ликвидированы дежурными огневыми средствами ПВО, предотвратившими масштабную воздушную атаку.

Обломки БПЛА повредили 109 квартир и 19 автомобилей в Липецке 24 октября
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Ранее в Липецке подготовили пункт временного размещения для жителей двух многоэтажек на улице Бунина, рядом с которыми упали обломки беспилотника. По словам градоначальника, в школе оборудовали места для сна, обеспечили запас питьевой воды и подготовили всё необходимое.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Оксана Попова
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