Отражена ночная атака ВСУ: Уничтожено 222 дрона над регионами России
Минобороны отчиталось о ликвидации 222 украинских беспилотников за ночь
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
В течение прошедшей ночи дежурные подразделения противовоздушной обороны нейтрализовали массированную попытку нанесения ударов с применением беспилотной авиации по объектам на территории Российской Федерации. По официальной информации Министерства обороны РФ, за ночной период над российскими регионами было сбито и перехвачено в общей сложности 222 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Все обнаруженные воздушные цели были своевременно взяты на сопровождение боевыми расчетами и ликвидированы дежурными огневыми средствами ПВО, предотвратившими масштабную воздушную атаку.
Ранее в Липецке подготовили пункт временного размещения для жителей двух многоэтажек на улице Бунина, рядом с которыми упали обломки беспилотника. По словам градоначальника, в школе оборудовали места для сна, обеспечили запас питьевой воды и подготовили всё необходимое.
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