Отражена ночная атака ВСУ: Уничтожено 222 дрона над регионами России

В течение прошедшей ночи дежурные подразделения противовоздушной обороны нейтрализовали массированную попытку нанесения ударов с применением беспилотной авиации по объектам на территории Российской Федерации. По официальной информации Министерства обороны РФ, за ночной период над российскими регионами было сбито и перехвачено в общей сложности 222 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Все обнаруженные воздушные цели были своевременно взяты на сопровождение боевыми расчетами и ликвидированы дежурными огневыми средствами ПВО, предотвратившими масштабную воздушную атаку.

Ранее в Липецке подготовили пункт временного размещения для жителей двух многоэтажек на улице Бунина, рядом с которыми упали обломки беспилотника. По словам градоначальника, в школе оборудовали места для сна, обеспечили запас питьевой воды и подготовили всё необходимое.