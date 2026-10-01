«Отрицаю до последнего»: Актриса Красовская рассказала, как переживает славу и хейт

Актриса Анастасия Красовская призналась, что до сих пор не воспринимает себя как популярного человека и старается не ограничивать привычную жизнь из-за внимания окружающих. Об отношении к славе звезда «Слова пацана» рассказала в интервью Леди Mail.

Красовская отметила, что иногда чувствует себя некомфортно в больших скоплениях людей, но это не связано с неприязнью к поклонникам. Если зрители открыто подходят к ней на улице и делятся впечатлениями от её работ, актриса воспринимает такое внимание положительно.

При этом артистка выступила против скрытой съёмки и слежки. По её словам, подобное поведение нарушает личные границы, поэтому поклонникам лучше прямо обращаться к ней с просьбой о фотографии или коротком разговоре.

«А так я до последнего отрицаю наличие какой-то популярности у себя и хожу туда, куда мне хочется, не ограничивая себя страхом быть замеченной», — призналась Красовская.

Главным плюсом публичности она назвала возможность получать обратную связь от зрителей и понимать, что её работы способны кого-то поддержать или вдохновить. К негативным комментариям актриса тоже относится не безразлично, однако со временем научилась отделять собственную жизнь от происходящего в интернете. Красовская считает нормальным, если зрителю не нравится фильм, персонаж или её работа, особенно когда человек способен объяснить свою позицию.

По словам артистки, попытка понравиться абсолютно всем бессмысленна. Гораздо интереснее ей читать аргументированную реакцию аудитории, даже если та оказывается отрицательной.

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