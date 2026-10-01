«Проще вагоны разгружать»: Муж актрисы Кузьминой раскрыл, почему декрет тяжелее работы

Муж актрисы Ольги Кузьминой Евгений Апанасевич признался, что уход за маленьким ребёнком оказался для него тяжелее физической работы. О своём опыте отцовского декрета шоумен рассказал Пятому каналу на премьере сериала «Полдень».

Евгений Апанасевич поделился впечатлениями об отцовстве. Видео © Пятый канал

«Мужчина бежит вагоны разгружать, только чтобы не сидеть с ребёнком <…> Это всё неправда, что работать тяжелее <…> Это проще для него», — поделился Апанасевич.

В семье именно он взял на себя основную заботу о малыше, поскольку Кузьмина много времени проводит на съёмках. По словам шоумена, постоянный уход за ребёнком настолько выматывает, что временами он чувствует сильное эмоциональное напряжение. Распределение обязанностей супруги выстроили исходя из рабочей нагрузки каждого.

«Паритет по загрузке. У кого больше нагрузки, тот работает, у кого меньше — тот сидит», — объяснил Апанасевич.

При этом звёздная пара не скрывает, что в быту у них случаются разногласия. Так, супруги признавались Пятому каналу, что одной из причин споров становился вопрос недвижимости.

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