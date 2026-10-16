Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил заход в малайзийский порт

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России завершил деловой заход в малайзийский порт Баттерворт, где военные моряки провели переговоры с местным командованием и почтили память погибших соотечественников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В состав соединения вошли фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и танкер «Печенга». Во время стоянки российские офицеры встретились с представителями Королевского военно-морского флота Малайзии.

Одним из главных событий визита стала церемония в память о моряках крейсера «Жемчуг», погибших 112 лет назад. Командир отряда контр-адмирал Евгений Мясоедов вместе с российским послом Наилем Латыповым и малайзийскими военнослужащими возложил цветы к мемориалу на острове Джераджак.

Памятный знак расположен на территории христианского кладбища. В честь погибших членов экипажа провели панихиду. Российский крейсер «Жемчуг» был потоплен германским «Эмденом» в октябре 1914 года во время Первой мировой войны.

Программа пребывания также включала знакомство с местными достопримечательностями и товарищеские спортивные соревнования между моряками двух стран.

Отряд отправился в дальний поход из Владивостока 10 сентября. Российские корабли выполняют задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, посещая иностранные порты и участвуя в международных мероприятиях.

Ранее Life.ru сообщал, что атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота «Новосибирск» поразил береговую цель ракетой «Калибр» с расстояния более 1200 километров. Пуск произвели из подводного положения в ходе плановых учений в Тихом океане. Кроме того, экипаж успешно применил ракету «Оникс» по мишени, имитировавшей корабль противника, на дистанции свыше 170 километров. Безопасность стрельб обеспечивали корабли и суда ТОФ.