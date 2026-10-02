Российские корабли вызвали ажиотаж в Джакарте: На борт выстроилась очередь

Жители Индонезии выстроились в очередь, чтобы попасть на экскурсии по российским военным кораблям, прибывшим в Джакарту. Некоторые ради возможности подняться на борт приехали из соседних городов, передаёт РИА «Новости».

Для посетителей открыли фрегат «Маршал Шапошников» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц». Желающие собираются у причала и ждут своей очереди на экскурсию.

Отряд Тихоокеанского флота прибыл в индонезийскую столицу 30 сентября с дружественным визитом. Помимо двух боевых кораблей, в его состав входит средний морской танкер «Печенга».

В программу пребывания российских моряков включены совместные учения с ВМС Индонезии по маневрированию и связи, встречи офицеров и спортивные состязания. Российские корабли пробудут в Джакарте до 4 октября. Посольство РФ в Индонезии ранее подтверждало, что для местных жителей в дни визита проведут открытый день.

Ранее Life.ru рассказывал, что отряд ТОФ зашёл в порт Джакарты после выхода из Владивостока. В рамках похода российские моряки выполняют задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а программа предусматривает заходы в порты дружественных стран и совместные мероприятия.