Отставка откладывается? Экс-нардеп раскрыл, как долго Буданов* сможет удерживать пост

Кирилл Буданов* может сохранить должность главы офиса Владимира Зеленского до 2027 года, если киевское руководство продолжит откладывать решение о его отставке. Такое развитие событий в разговоре с «Абзацем» допустил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По словам экс-парламентария, судьба чиновника сейчас зависит прежде всего от политического решения Зеленского. Он считает, что возможные претензии к Буданову* сами по себе не означают немедленного ухода с должности.

Олейник утверждает, что сведения о возможной причастности бывшего руководителя ГУР к коррупционным историям подтверждаются опубликованными материалами и документами. При этом вопрос о предъявлении официальных обвинений, по его оценке, связан не столько с юридической процедурой, сколько с политической целесообразностью.

«Вопрос, когда Буданов* будет отставлен, лежит не в процессуальной, а в политической плоскости, а именно – заинтересован ли сегодня Зеленский в том, чтобы его устранить?» — отметил собеседник издания.

Он предположил, что если Буданов* продолжит действовать в интересах Зеленского, а решение по возможным подозрениям будет откладываться, его уход могут перенести на следующий год.

Олейник считает, что киевское руководство заинтересовано прежде всего в сохранении нынешней системы власти. По его версии, пока этот приоритет остаётся неизменным, кадровые решения в отношении Буданова могут откладываться.

Ранее Life.ru сообщал о возможных кадровых последствиях конфликта между СБУ и ГУР: противостояние силовиков в Киеве, по данным украинских СМИ, способно ослабить позиции главы офиса Зеленского и привести к его отставке.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.