Председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин поддержал решение World Aquatics лишить Канаду двух международных турниров. Он отметил принципиальность руководства организации в вопросе защиты прав спортсменов, сообщает пресс-служба ФВВСР.

По словам Мазепина, международное спортивное сообщество продемонстрировало, что не намерено позволять политикам распоряжаться судьбами атлетов. Особо глава российской федерации отметил мужество президента World Aquatics Хусейна Аль-Мусаллама, выступившего в защиту принципов Олимпийской хартии.

«Я хочу поздравить World Aquatics с этим решением. Международная спортивная семья показала, что мы не позволим политикам играть судьбами наших спортсменов», — сказал Мазепин, заметив, что федерация «отстояла дух спорта».

Напомним, 29 ноября World Aquatics лишила Канаду права проведения двух этапов Кубка мира. Причиной стали ограничения на въезд российских и белорусских спортсменов, выступающих под национальными флагами. Соревнования по прыжкам в воду состоятся в Мексике с 25 по 28 февраля 2027 года.