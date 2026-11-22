Человеку с завышенной самооценкой трудно заметить собственную ошибку, даже когда на неё указывают окружающие, рассказал психолог Вадим Исаев. По его словам, это проявляется и в отношении к внешности. Например, человек может считать себя исключительно привлекательным и не замечать недостатков, которые видят другие.

«У него отсутствует критика, он считает, что он всегда прав, <...> и нереалистично оценивает свои возможности», — пояснил специалист в беседе с NEWS.ru.

Завышенная самооценка сама по себе не мешает общению. Если человек знает за собой такую особенность, он вполне может ладить с окружающими, заключил эксперт.