«Отсутствует критика»: Как распознать человека с завышенной самооценкой
Психолог Исаев счёл уверенность в своей правоте признаком завышенной самооценки
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Человеку с завышенной самооценкой трудно заметить собственную ошибку, даже когда на неё указывают окружающие, рассказал психолог Вадим Исаев. По его словам, это проявляется и в отношении к внешности. Например, человек может считать себя исключительно привлекательным и не замечать недостатков, которые видят другие.
«У него отсутствует критика, он считает, что он всегда прав, <...> и нереалистично оценивает свои возможности», — пояснил специалист в беседе с NEWS.ru.
Завышенная самооценка сама по себе не мешает общению. Если человек знает за собой такую особенность, он вполне может ладить с окружающими, заключил эксперт.
Ранее семейный психолог объяснила, почему излишняя самоуверенность мешает учиться. Сомнения побуждают человека проверять, верно ли он что-то понял. А тот, кто заранее уверен в ответе, может попросту не увидеть повода разобраться в вопросе глубже.