«Люди дремучие неспособны на сомнения»: Почему самокритика и самоуверенность одинаково вредны

Безоговорочная уверенность в собственной правоте лишает человека желания учиться и развиваться, рассказала эксперт по когнитивным искажениям, семейный психолог Мина Хачатрян. По её мнению, проблема заключается в отсутствии сомнений, которые побуждают пересматривать свои представления и получать новые знания.

«Люди дремучие неспособны на рефлексию, сомнения, самокопание», — заявила собеседница RuNews24.ru, подчеркнув, что именно нежелание подвергать собственные убеждения проверке мешает человеку расширять кругозор.

Однако чрезмерная самокритика тоже способна стать препятствием. Специалист связала её с синдромом самозванца: человек обесценивает достижения, объясняет успех случайностью и боится, что окружающие обнаружат его мнимую некомпетентность. Такая зависимость от чужой оценки может сопровождаться болезненной реакцией на ошибки.

Истоки этого состояния психолог предложила искать в сочетании личного опыта, воспитания и требований среды. Например, ребёнок может годами пытаться соответствовать завышенным ожиданиям родителей, чтобы заслужить признание. При этом здоровую неуверенность эксперт отделила от постоянного самообесценивания.