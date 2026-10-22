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Опубликовано 22 октября, 11:00

«Люди дремучие неспособны на сомнения»: Почему самокритика и самоуверенность одинаково вредны

Психолог Хачатрян: Излишняя самоуверенность мешает людям учиться и развиваться

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Безоговорочная уверенность в собственной правоте лишает человека желания учиться и развиваться, рассказала эксперт по когнитивным искажениям, семейный психолог Мина Хачатрян. По её мнению, проблема заключается в отсутствии сомнений, которые побуждают пересматривать свои представления и получать новые знания.

«Люди дремучие неспособны на рефлексию, сомнения, самокопание», — заявила собеседница RuNews24.ru, подчеркнув, что именно нежелание подвергать собственные убеждения проверке мешает человеку расширять кругозор.

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Однако чрезмерная самокритика тоже способна стать препятствием. Специалист связала её с синдромом самозванца: человек обесценивает достижения, объясняет успех случайностью и боится, что окружающие обнаружат его мнимую некомпетентность. Такая зависимость от чужой оценки может сопровождаться болезненной реакцией на ошибки.

Истоки этого состояния психолог предложила искать в сочетании личного опыта, воспитания и требований среды. Например, ребёнок может годами пытаться соответствовать завышенным ожиданиям родителей, чтобы заслужить признание. При этом здоровую неуверенность эксперт отделила от постоянного самообесценивания.

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Ранее психолог объяснила, что «синдром отличника» сохраняет зависимость от чужого одобрения и во взрослом возрасте. Человек связывает собственную ценность с результатами, поэтому даже серьёзные достижения не приносят удовлетворения.

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Борис Эльфанд
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