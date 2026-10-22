«Люди дремучие неспособны на сомнения»: Почему самокритика и самоуверенность одинаково вредны
Психолог Хачатрян: Излишняя самоуверенность мешает людям учиться и развиваться
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Безоговорочная уверенность в собственной правоте лишает человека желания учиться и развиваться, рассказала эксперт по когнитивным искажениям, семейный психолог Мина Хачатрян. По её мнению, проблема заключается в отсутствии сомнений, которые побуждают пересматривать свои представления и получать новые знания.
«Люди дремучие неспособны на рефлексию, сомнения, самокопание», — заявила собеседница RuNews24.ru, подчеркнув, что именно нежелание подвергать собственные убеждения проверке мешает человеку расширять кругозор.
Однако чрезмерная самокритика тоже способна стать препятствием. Специалист связала её с синдромом самозванца: человек обесценивает достижения, объясняет успех случайностью и боится, что окружающие обнаружат его мнимую некомпетентность. Такая зависимость от чужой оценки может сопровождаться болезненной реакцией на ошибки.
Истоки этого состояния психолог предложила искать в сочетании личного опыта, воспитания и требований среды. Например, ребёнок может годами пытаться соответствовать завышенным ожиданиям родителей, чтобы заслужить признание. При этом здоровую неуверенность эксперт отделила от постоянного самообесценивания.
Ранее психолог объяснила, что «синдром отличника» сохраняет зависимость от чужого одобрения и во взрослом возрасте. Человек связывает собственную ценность с результатами, поэтому даже серьёзные достижения не приносят удовлетворения.