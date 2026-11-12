Канадские власти испугались честной борьбы с российской сборной и потому решили не выдавать хоккеистам визы для участия в молодёжном чемпионате мира 2027 года. Такое мнение ТАСС высказал посол РФ в Оттаве Олег Степанов, назвав действия правительства Марка Карни трусостью и ударом по спортивной репутации страны.

«Такое решение было предсказуемым. Кабинет Марка Карни подтвердил глубину своей русофобии. Канадское правительство словно не понимает, что прежде всего действует во вред своей стране и её спортивной репутации», — подчеркнул Степанов.

Посол выразил уверенность, что подобная позиция вызывает недовольство и среди самих канадцев. По его словам, даже если не учитывать правовую сторону вопроса, действия Оттавы останутся примером нежелания допускать российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Официальная Оттава струсила, испугалась честного соревнования на льду с российской сборной. Думаю, многие канадцы от такого поведения своих властей вовсе не в восторге», — добавил дипломат.

Молодёжное мировое первенство состоится с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в Эдмонтоне и Ред-Дире. После решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российской сборной IIHF включила команду в обновлённое расписание, однако вопрос её фактического участия остаётся нерешённым.

Ранее Life.ru сообщал, что канадское правительство уведомило национальную хоккейную федерацию и Международную федерацию хоккея (IIHF) о визовых ограничениях. Причём запрет затронет даже российских игроков, которые уже находятся в стране и имеют действующие документы. Выступить на турнире под нейтральным флагом им также не разрешат.