Отток жителей Литвы достиг максимума за шесть лет

В Литве зафиксировали заметный рост эмиграции местных жителей на фоне подорожания жилья и продуктов. Одновременно в страну возвращается всё меньше её граждан, что вызывает опасения новой волны оттока населения. Об этом сообщает LRT.

По информации издания, в 2026 году число покидающих Литву граждан достигло максимума за последние шесть лет. Среди факторов, способствующих эмиграции, называются растущие расходы на жизнь и конкуренция с иностранными работниками.

Главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас предупредил, что при сохранении нынешней динамики число уехавших литовцев может впервые за долгое время превысить количество вернувшихся.

«Может быть, что даже в этом году у нас будет отрицательный баланс миграции граждан Литвы впервые за долгие годы. Это была бы действительно неприятная тенденция», — отметил экономист.