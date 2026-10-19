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Опубликовано 19 октября, 04:39

Отток жителей Литвы достиг максимума за шесть лет

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

В Литве зафиксировали заметный рост эмиграции местных жителей на фоне подорожания жилья и продуктов. Одновременно в страну возвращается всё меньше её граждан, что вызывает опасения новой волны оттока населения. Об этом сообщает LRT.

По информации издания, в 2026 году число покидающих Литву граждан достигло максимума за последние шесть лет. Среди факторов, способствующих эмиграции, называются растущие расходы на жизнь и конкуренция с иностранными работниками.

Главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас предупредил, что при сохранении нынешней динамики число уехавших литовцев может впервые за долгое время превысить количество вернувшихся.

«Может быть, что даже в этом году у нас будет отрицательный баланс миграции граждан Литвы впервые за долгие годы. Это была бы действительно неприятная тенденция», — отметил экономист.

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Ранее Life.ru писал, что Германии спрогнозировали сокращение населения до 81,8 млн к 2045 году. Сокращение ожидается более чем в двух третях из 400 районов и городов окружного значения.

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Артур Лапсаков
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