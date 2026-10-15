Отцам в России хотят давать по 2 млн рублей — деньги разрешат тратить даже на машину

В России предложили ввести отцовский капитал в размере не менее двух миллионов рублей для семей с тремя и более детьми. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко, сообщает РИА «Новости».

Выплату предлагается назначать мужчинам, у которых трое и более детей родились в одном браке. При этом на первом этапе программу можно запустить для семей, воспитывающих не менее пяти детей.

Размер поддержки Рыбальченко предложил рассчитывать с учётом жилищных нормативов. За основу он взял положенные на человека 18 квадратных метров и утверждённую Минстроем стоимость жилья. По его оценке, сумма должна составлять как минимум два миллиона рублей.

Помимо решения жилищного вопроса, отцовский капитал можно было бы направлять на покупку автомобиля. По мнению общественника, собственная машина особенно необходима родителям, воспитывающим нескольких детей.

В качестве примера Рыбальченко привёл Сахалинскую область, где с 2014 года действует программа поддержки при рождении третьего и последующих детей. Семьям предоставляют два миллиона рублей на погашение ипотеки или жилищного займа.

Автор инициативы считает, что новая мера должна не только улучшить материальное положение многодетных семей, но и способствовать развитию ответственного отцовства.

Ранее Life.ru рассказывал, какие выплаты и льготы положены отцам в 2026 году. Мужчины при определённых условиях могут получить материнский капитал, а работающим родителям доступны налоговые вычеты на детей. Для многодетных семей также предусмотрены дополнительные меры государственной поддержки.