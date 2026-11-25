Федеральное большое жюри США предъявило 82-летнему Томасу Уэйну Марклу, отцу герцогини Сассекской Меган Маркл, два обвинения в умышленном хранении материалов сексуального насилия над детьми. Об этом сообщила прокуратура США по Центральному округу Калифорнии.

Согласно обвинительному заключению, речь идёт о двух эпизодах — от 30 октября и 4 ноября. Марклу вменяют хранение фотонегативов формата 35 мм с изображениями несовершеннолетних, в том числе детей младше 12 лет. По версии следствия, он осознавал содержание снимков и характер хранившихся материалов.

Сейчас Томас Маркл остаётся под стражей во Флориде. В ближайшие недели его должны доставить в федеральный суд Лос-Анджелеса, где состоится оглашение обвинений. В случае признания виновным по каждому пункту ему грозит до 20 лет лишения свободы. Совокупный максимальный срок по двум эпизодам составляет 40 лет. Расследование ведёт ФБР. Обвинение поддерживают три прокурора федеральной прокуратуры Центрального округа Калифорнии.