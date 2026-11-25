Отцу Меган Маркл предъявили обвинения в хранении детской порнографии
Обложка © Pinellas County Sheriff's Office
Федеральное большое жюри США предъявило 82-летнему Томасу Уэйну Марклу, отцу герцогини Сассекской Меган Маркл, два обвинения в умышленном хранении материалов сексуального насилия над детьми. Об этом сообщила прокуратура США по Центральному округу Калифорнии.
Согласно обвинительному заключению, речь идёт о двух эпизодах — от 30 октября и 4 ноября. Марклу вменяют хранение фотонегативов формата 35 мм с изображениями несовершеннолетних, в том числе детей младше 12 лет. По версии следствия, он осознавал содержание снимков и характер хранившихся материалов.
Сейчас Томас Маркл остаётся под стражей во Флориде. В ближайшие недели его должны доставить в федеральный суд Лос-Анджелеса, где состоится оглашение обвинений. В случае признания виновным по каждому пункту ему грозит до 20 лет лишения свободы. Совокупный максимальный срок по двум эпизодам составляет 40 лет. Расследование ведёт ФБР. Обвинение поддерживают три прокурора федеральной прокуратуры Центрального округа Калифорнии.
Ранее отец герцогини Сассекской Меган Маркл вновь оказался под стражей в США после нарушения условий освобождения. По данным американской прокуратуры, 82-летний Томас Маркл самовольно снял электронный браслет, с помощью которого власти контролировали его передвижения. Маркла задержали после того, как стало известно о снятии устройства слежения. В тот же день федеральный суд в Тампе (штат Флорида) постановил заключить его под стражу без права освобождения под залог.