Украинские военные пытаются истощить ресурсы России, нанося удары по промышленным предприятиям и энергетике. Такая тактика требует жёсткого ответа, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с сайтом MK.ru.

«Они не пытаются прорвать фронт дронами — они бьют по нефтепереработке, логистике, энергетике», — подчеркнул специалист.

По словам Матвийчука, атаки на предприятия вроде Новошахтинского завода нефтепродуктов направлены не только на причинение непосредственного ущерба. Остановка производства способна нарушить поставки топлива и работу связанных с ним объектов. Одновременно ВСУ пытаются выявить слабые места в российской противовоздушной обороне.

Эксперт считает, что удары по гражданской инфраструктуре используются и для психологического давления на население. По его оценке, Киев рассчитывает добиться через нарушение повседневной жизни людей того, чего не может достичь непосредственно на поле боя.

Для противодействия этой тактике Матвийчук предложил прежде всего усилить эшелонированную ПВО над промышленными районами и жилыми кварталами, не ограничиваясь защитой военных объектов.

Вторым направлением он назвал уничтожение мест запуска беспилотников и нарушение их логистики. При этом эксперт считает необходимым воздействовать не только на позиции у линии фронта, но и на цепочки производства и доставки дронов, в том числе связанные с зарубежными поставщиками.

Третьей мерой, по мнению Матвийчука, должен стать жёсткий ответ по центрам принятия решений. Он выступил за асимметричные действия, которые лишат противника возможности продолжать атаки.

«Я считаю, что ответ должен быть болезненным и несимметричным», — заявил военный эксперт.

Отдельно Матвийчук прокомментировал ядерное предупреждение заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. По словам эксперта, в заявлении речь шла не о немедленном применении ядерного оружия, а о последствиях, к которым могут привести массированные атаки обычными вооружениями.

В качестве возможного опасного сценария Матвийчук привёл удар по нефтяному резервуару или химическому предприятию, способный вызвать масштабную техногенную катастрофу с многочисленными жертвами. В подобных обстоятельствах, считает он, вопрос ответных действий может выйти за рамки обычных вооружений.

Однако эксперт подчеркнул, что Медведев не объявлял о готовности немедленно применить ядерное оружие. По его мнению, предупреждение прежде всего адресовано Великобритании и США, где принимаются решения о поставках Киеву дальнобойных вооружений и разрешениях на их использование.

Оценивать эффективность российских ответных мер Матвийчук предложил по двум показателям. Первый — сокращение числа беспилотников, преодолевающих ПВО, и уменьшение причиняемого ими ущерба. Второй — прекращение работы украинских логистических центров, обеспечивающих применение дронов, в том числе в глубине территории.

Пока же, по наблюдениям эксперта, ВСУ продолжают восстанавливать производство беспилотников и менять способы их применения. Поэтому ответные действия, считает Матвийчук, должны опережать адаптацию противника.

Ранее Life.ru сообщал, что Дмитрий Медведев напомнил об условиях применения Россией ядерного оружия. По словам зампреда Совбеза, такой ответ допускается не только при применении против России или её союзников оружия массового поражения, но и при агрессии с использованием обычных вооружений, создающей критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности России и Белоруссии.