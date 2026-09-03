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Опубликовано 3 сентября, 11:01

«Ответ может удивить»: В Совфеде назвали арест судна РФ в Норвегии частью провокации НАТО

Сенатор Карасин допустил асимметричный ответ РФ на задержание судна Норвегией

«Профессор Молчанов». Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

«Профессор Молчанов». Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Россия готова ответить на задержание своего судна «Профессор Молчанов» не только правовыми, но и асимметричными мерами, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В беседе с «Абзацем» он назвал действия норвежских властей частью спланированной провокации стран НАТО.

«Реакция будет, во-первых, международно-правовая, потому что важно, чтобы соблюдалось приличие и международное право. Во-вторых, ответные, адекватные, может быть, асимметричные действия с нашей стороны», — рассказал сенатор.

По его словам, произошедшее — звенья одной цепи, и в ближайшее время можно ожидать других недружественных акций со стороны западных государств. К этому, подчеркнул Карасин, Москва готова.

Парламентарий добавил, что инцидент на Шпицбергене вписывается в логику Запада по выстраиванию единого антироссийского фронта. Он отметил, насколько быстро натовская команда, включая Норвегию, присягнула на верность этому курсу.

«Так как сомнения в правильности враждебного Москве курса усиливаются, логика и факты для них неважны, нужен единый антироссийский строй. Произошедшее в Норвегии нужно рассматривать именно как элемент такого поведения», — заключил Карасин.

«Северный флот справится»: Норвегию предупредили об ответе на арест российского судна
«Северный флот справится»: Норвегию предупредили об ответе на арест российского судна

Напомним, ранее Life.ru рассказывал об аресте судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене. Окружной суд Норд-Тромса и Сеньи 31 августа удовлетворил ходатайство украинской компании «Нафтогаз» и наложил арест на корабль. Сейчас он стоит у причала в российском посёлке Баренцбург и не имеет возможности покинуть место стоянки.

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Юрий Лысенко
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