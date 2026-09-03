«Северный флот справится»: Норвегию предупредили об ответе на арест российского судна

Россия может ответить задержанием норвежских судов на арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Безусловно, будем норвежские суда задерживать», — сказал депутат. Возможные действия Северного флота, по его словам, будут зависеть от решения верховного главнокомандующего.

Соболев назвал шаг Осло «крайне недружественным». Он также выразил уверенность, что Северный флот способен выполнить соответствующие задачи, если такое распоряжение поступит.

Ранее Life.ru рассказывал об обстоятельствах ареста «Профессора Молчанова» на Шпицбергене. Окружной суд Норд-Тромса и Сеньи постановил арестовать «Профессора Молчанова» 31 августа по ходатайству украинской компании «Нафтогаз». Судно находится у причала в российском посёлке Баренцбург и не может покинуть стоянку.