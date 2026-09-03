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Регион
Опубликовано 3 сентября, 07:44

«Северный флот справится»: Норвегию предупредили об ответе на арест российского судна

Депутат Соболев: Россия ответит на арест судна задержанием норвежских кораблей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россия может ответить задержанием норвежских судов на арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Безусловно, будем норвежские суда задерживать», — сказал депутат. Возможные действия Северного флота, по его словам, будут зависеть от решения верховного главнокомандующего.

Соболев назвал шаг Осло «крайне недружественным». Он также выразил уверенность, что Северный флот способен выполнить соответствующие задачи, если такое распоряжение поступит.

Захарова назвала пиратством арест судна «Профессор Молчанов» в Норвегии
Захарова назвала пиратством арест судна «Профессор Молчанов» в Норвегии

Ранее Life.ru рассказывал об обстоятельствах ареста «Профессора Молчанова» на Шпицбергене. Окружной суд Норд-Тромса и Сеньи постановил арестовать «Профессора Молчанова» 31 августа по ходатайству украинской компании «Нафтогаз». Судно находится у причала в российском посёлке Баренцбург и не может покинуть стоянку.

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Юрий Лысенко
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