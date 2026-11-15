Главарь киевского руководства Владимир Зеленский может в любой момент отозвать украинскую делегацию и тем самым сорвать переговоры с Россией. Такой сценарий допустил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его мнению, продолжение конфликта отвечает политическим интересам экс-комика, поскольку позволяет Киеву рассчитывать на дальнейшую финансовую и военную поддержку Запада.

«Я подозреваю, что в какой-то момент он решит отозвать украинских переговорщиков и тем самым прекратит диалог», — предположил Меркурис.

Аналитик считает, что после встреч в Абу-Даби и Москве заинтересованность Зеленского в прекращении переговорного процесса могла усилиться. При этом он полагает, что европейские страны не станут препятствовать такому решению Киева.

Меркурис также связал возможную реакцию ЕС с разногласиями вокруг будущей архитектуры европейской безопасности. По его версии, европейские лидеры скорее поддержат отказ Украины от дальнейшего диалога, чем будут добиваться пересмотра собственных подходов к безопасности.

Ранее американский представитель Джаред Кушнер сообщил, что администрация Дональда Трампа пытается наладить прямой диалог между Москвой и европейскими союзниками США в рамках урегулирования конфликта на Украине. Параллельно американская сторона готовит повестку следующего раунда трёхсторонних переговоров. Американская администрация намерена подключить европейские страны к выработке будущих гарантий безопасности.