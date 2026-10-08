Совбез РФ: Новый дата-центр в Армении могут использовать западные спецслужбы

Новый дата-центр искусственного интеллекта Firebird AI в Армении может использоваться западными спецслужбами для аналитической и разведывательной работы против России, Ирана и других стран региона. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

«Подобные центры могут использоваться для выполнения аналитической и разведывательной работы в интересах западных спецслужб, в том числе против Ирана, России и государств Закавказья и Центральной Азии», — сказал Шевцов журналистам.

Речь идёт о дата-центре Firebird AI, который открылся в начале августа в армянском Раздане и работает на процессорах NVIDIA.

По мнению Шевцова, поскольку Firebird подчиняется американскому законодательству, спецслужбы США могут получить доступ к данным, которые обрабатываются на её серверах.

«Это означает, что данные армянских государственных учреждений, компаний и граждан будут доступны США без согласия армянских властей», — отметил замсекретаря Совбеза РФ.

Ранее Life.ru писал, что в Совбезе РФ предупреждали и о других рисках усиления американского присутствия в Армении. Замсекретаря Совбеза Алексей Шевцов допускал, что реализация «маршрута Трампа» может привести к появлению в республике американских ЧВК, разведывательной и другой инфраструктуры.