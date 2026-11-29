Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог забросить шайбу в 19-м матче подряд, продлив личную рекордную безголевую серию в НХЛ. При этом его команда обыграла «Сент-Луис Блюз» на выезде со счётом 4:1.

Овечкин провёл на льду 10 минут 31 секунду, отметился одним силовым приёмом, но не набрал результативных очков.

Счёт уже на первой минуте открыл белорусский форвард «Вашингтона» Илья Протас. Однако спустя менее двух минут российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич восстановил равновесие. Решающим стал второй период, в котором гости трижды поразили ворота соперника. Отличились Пьер-Люк Дюбуа, Энтони Бовиллье и Бун Дженнер.

Российский форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко нанёс два броска в створ ворот и провёл один силовой приём. Его соотечественник из «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился четырьмя силовыми приёмами.

Для «Вашингтона» эта победа стала 12-й в нынешнем регулярном чемпионате. Команда прервала серию из двух поражений, а «Сент-Луис» впервые за семь встреч остался без набранных очков.

Ранее Life.ru сообщал, что Овечкина чествовали во время его последнего запланированного матча на домашней арене «Сент-Луиса» в регулярных чемпионатах НХЛ. Встреча стала частью прощального сезона 41-летнего российского хоккеиста, который ранее объявил о завершении карьеры после чемпионата-2026/27. Во время одной из пауз первого периода на медиакубе показали видеоролик с лучшими моментами карьеры нападающего. Болельщики стоя приветствовали Овечкина овациями. Примечательно, что год назад именно в матче против «Сент-Луиса» россиянин ранее забросил свою 900-ю шайбу в НХЛ.