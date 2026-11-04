«Вашингтон Кэпиталз» потерпел домашнее поражение от «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:6, а российский нападающий и капитан столичной команды Александр Овечкин вновь не сумел отметиться результативными действиями.

Главным героем встречи стал форвард гостей Джейсон Робертсон, оформивший хет-трик за пять минут во втором периоде. Ещё по одной шайбе в составе «Далласа» забросили Йоэль Кивиранта, Микко Рантанен и Роопе Хинц. У хозяев отличились Джордан Кайру, Бун Дженнер, Джейкоб Чикран, Джастин Сурдиф и Райан Леонард.

Для Овечкина этот матч стал девятым подряд без заброшенных шайб. При этом россиянин не может набрать очки уже шесть встреч кряду. В нынешнем сезоне на его счету четыре результативных балла: один гол и три передачи.

Ещё одно достижение в матче установил нападающий «Далласа» Микко Рантанен. Финн достиг отметки в 800 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, став четвёртым представителем своей страны после Теему Селянне, Яри Курри и Саку Койву.

После победы «Даллас» набрал 19 очков в 15 матчах и сохранил место в первой четвёрке Центрального дивизиона. «Вашингтон» с 16 баллами после 14 встреч располагается на третьей строчке Столичного дивизиона.

Следующий матч «Даллас» проведёт в ночь на 6 ноября против «Коламбуса» на выезде. «Вашингтон» 7 ноября встретится на домашнем льду с «Флоридой».

Ранее Life.ru рассказывал, что российский нападающий Никита Кучеров объяснил желание покинуть «Тампа-Бэй Лайтнинг» недостатком уважения со стороны руководства клуба и проблемами в общении. Хоккеист подчеркнул, что причиной его решения стали не финансовые разногласия. По словам россиянина, за последние четыре месяца он лишь дважды общался с генеральным менеджером Жюльеном Брисбуа, который дал понять, что игрок сможет покинуть команду после завершения контракта. При этом руководство «Тампы» заявило, что не намерено обменивать своего лидера.